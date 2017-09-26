Охранники дубинками избили игроков китайской футбольной команды в раздевалке

Охранники заявили, что защищали судей матча от нападок футболистов и не использовали дубинки.

Охранники напали с дубинками на игроков китайского ФК «Чжэцзян Итэн» во время матча национального первенства с «Юньнань Лицзян». Об этом сообщает портал Goal.com, передает передает Lenta.ru





Инцидент произошел в перерыве встречи. Свет в раздевалке погас, в комнату ворвались около десяти охранников с дубинками, и начали избивать футболистов. В результате травму получил автор гола в первом тайме Эрпат Дилшат. О характере повреждений игрока не сообщается. Несмотря на случившееся, матч не был отменен, игра возобновилась с 50-минутным опозданием.





Представители «Чжэцзян Итэн» направили в Федерацию футбола Китая официальную жалобу, которая начала расследование произошедшего. Охранники заявили, что защищали судей матча от нападок футболистов и не использовали дубинки.





Встреча прошла в воскресенье и завершилась со счетом 1:1.



