Пропадавший в начале сентября в Алматы учитель начальных классов покончил с собой

По предварительной версии, причиной, по которой Денис пошел на этот шаг, является ссора с девушкой.

Пропадавший в начале сентября в Алматы 23-летний Денис Сорокин покончил с собой,





Напомним, 7 сентября СМИ сообщили о пропаже молодого преподавателя начальных классов Дениса Сорокина, работавшего в алматинской школе. 5 сентября в районе обеда он вышел из школы, и пропал со связи. 7 сентября, после появления публикаций в СМИ, Денис Сорокин вышел на связь с родными, сообщив, что все хорошо.





История эта получила трагическое завершение. Как стало известно, молодой человек покончил с собой. Произошло это в Алматинской области в Енбекшиказахском районе.





В пресс-службе ДВД Алматинской области по данному факту сообщили, что тело Дениса нашли повешенным на дереве недалеко от поселка Азат, 20 сентября примерно в 12.35 часов. Жил погибший, по данным из сводки, в поселке Болек. Факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 105 УК РК - доведение до самоубийства.





При этом, как стало известно, за несколько дней до трагедии молодой человек устроился работать в школу в Есике. Затем не вышел на работу, и его поиски закончились известием о смерти.





По предварительной версии, причиной, по которой Денис пошел на этот шаг, является ссора с девушкой.





Брат погибшего Роман рассказал, что Денис не поделился с родными своими проблемами. "Если бы мой брат поделился, что с ним происходит, такого финала не было бы", - отметил Роман.



