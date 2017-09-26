Астанчанка рассказала, чем иностранцы лучше казахов в отношениях

На курсах повышения квалификации в Израиле у 26-летней астанчанки Улпан случился роман с 35-летним красивым смуглым Алехандро из Колумбии. Чем латиноамериканец покорил ее в отношениях и постели – она рассказала корреспонденту ИА « NewTimes.kz ».





С колумбийцем Алехандро 26-летняя астанчанка Улпан познакомилась в Израиле, куда на курсы повышения квалификации ее отправила госкомпания-работодатель.





«Первое знакомство произошло в аэропорту, когда приехавшие на курсы слушатели из разных стран ждали трансфер. Внезапно в небольшой группе людей мне начал махать рукой молодой человек. Это был Алехандро. Я подошла к нему, мы разговорились. Он задал кучу вопросов, что меня сначала очень смутило», — рассказывает Улпан.





По ее признанию, смущение вызвала навязчивая, как тогда показалось девушке, забота нового знакомого.





«Как прошел твой полет?» «Ты устала?» «Выспалась?» «Голодная?» У нас незнакомые люди не будут задавать такие вопросы», — объясняет собеседница.





Однако, добавляет астанчанка, чем больше она общалась с Алехандро, тем яснее понимала, что колумбиец заботлив от природы.





«Первое время мне было некомфортно в группе, потому что все в ней были из Латинской Америки и говорили по-испански. Но Алехандро сказал своим соотечественникам, чтобы они не забывали про меня и говорили по-английски», — замечает девушка.





«Я - интроверт, не особо общительная, закрытая. Но эту мою зажатость он пытался снять всегда. На одной из вечеринок я была в летнем комбинезоне без лямок. Было очень жарко, но я не осмелилась снять накидку из-за сильного стеснения. Он заметил это. И когда мы ушли, сказал: «Если ты хочешь что-то сделать, делай. Другим это не мешает, зла ты не причиняешь этим. Как ходить - это твое дело. Раз ты купила такую одежду, значит, она тебе нравится, вот и носи ее гордо», — вспоминает Улпан.





И добавляет: «У нас ведь, наоборот, сразу ұят болады! Начинают комплексы в тебя вбивать».





Собеседница отмечает, что Алехандро с первых дней пытался поговорить с ней «на глубокие темы, залезть в голову». Но, по словам Улпан, она этого не позволяла. Пока не осознала, что незаметно для себя влюбилась.





«На четвертый день я поняла, что он мне нравится. Нравится его чувство юмора. Мне очень комфортно рядом с ним. Я уже была не такой зажатой, не была против его ухаживаний и внимания. Когда подкатывают казахские парни, девушки пытаются ломаться. Когда наши девушки делают шаг первыми, парни начинают набивать цену, зазнаваться. В случае с Алехандро ничего такого не было. Я открыто говорила ему о своих чувствах, делала комплименты, оказывала знаки внимания. Я знала, что он воспримет это нормально, не подумает, мол, влюбленная дура, она уже на крючке, она моя. Как-то я оставила Алехандро письмо. После прочтения моего сообщения он признался, что слезы навернулись на глаза. Ну, какой казах в таком признается?!» — восклицает Улпан.





«Возможно, у нас есть такие, я не говорю, что все казахи плохие. Но это редкость. Какой казах за 30 лет будет вести себя так? 30-летние у нас хотят превратиться в агашку, жениться, работать в офисе, купить джип, нарожать детишек и изменять жене», — рассказывает Улпан.





По ее словам, в отличие от казахстанских мужчин латиноамериканцы пытаются раскрыть в женщинах личность.





«Он очень уважительно относится ко всем девушкам. На одной вечеринке девушка из Африки демонстрировала свои танцы. Наши сочли бы их вульгарными, но Алехандро сказал: «Она наслаждается собой и своими танцами. Это замечательно». Как-то он спросил, как у нас относятся к меньшинствам. Я сказала, что не так уж хорошо, могут избить за ориентацию. Он сказал, что как-то хотел съездить в Москву, но передумал, когда узнал о беспределе, творящемся там», — делится девушка.





«Несколько раз он платил за меня, но в основном я сама старалась закрыть счет. Просто нам вложили в голову, если мужчина платит, то ты обязательно ему должна дать что-то взамен. Мне было некомфортно», — объясняет она.





Что касается сексуального опыта, то, по словам астанчанки, Алехандро оказался уважающим ее чувства и желания.





«У него нет предубеждений и шаблонов. А, например, наши мужчины считают, что если они целует женщину в интимных местах, значит, они какие-то… ммм… не мужчины, в общем. Наши думают, что им это западло», — уверена собеседница.





По ее мнению, нежелание казахстанских мужчин делать женщине приятное говорит лишь об их внутренних комплексах. В этом плане Алехандро, отмечает Улпан, совсем другой. Ему 35 лет. Он открытый и уверенный в себе мужчина. Много путешествует по миру. Был в Австралии, Японии, Индонезии, Германии, Египте, Штатах.





«Минусы я назвать не могу. Возможно, это влюбленность. Я очень ревновала его. Опять же нас приучили к тому, что женщина или мужчина не могут знакомиться и общаться с новыми людьми, потому что у них есть вторые половинки. Это будет считаться изменой. Это очень неверные рамки, ведь запретный плод – сладок. Если мужчина или женщина знакомятся с противоположным полом, это не значит, что обязательно будут романтические отношения. Под конец наших отношений я уже могла делиться всеми своими мыслями, идеями. Не только оттого, что он такой красивый смуглый иностранец. Я была счастлива оттого, насколько свободной я себя с ним чувствовала», — рассказывает Улпан.





По мнению девушки, в Казахстане отношения часто рушатся из-за надуманных ограничений и ненужных стандартов.





«Бывшие отношения мои в Казахстане были очень плачевными. Он очень многое мне запрещал. Я перестала общаться с друзьями-мужчинами. С одной подругой запретил общаться. Мне тоже хотелось его ограничить в ответ. В итоге мы просто задушили друг друга недопониманием», — считает она.





«Что касается отношений между родственниками в Латинской Америке, я как-то беседовала с девушкой оттуда. Она говорит, что 1,5 года она живет с парнем. Родители ее живут отдельно. Но когда им нужна какая-либо помощь, она ее всегда окажет. Свозит в больницу, купит лекарства. Но жить она с родителями уже не может. Так же считает и ее парень, он не приемлет жить с родителями после свадьбы. Они были в шоке, когда узнали о том, что после 25 лет мы живем с родителями», — говорит Улпан.





В конце интервью девушка посоветовала всем казахстанцам уважать себя.





«Я бы хотела дать совет не только женщинам, но и мужчинам. Я знаю, что у нас есть хорошие парни и, наоборот, плохие девушки. Если вам когда-либо скажут, я такой, какой есть, либо прими, либо уходи, то лучше уходите. Если человек ни малейшим образом не пытается понять тебя, значит, этот человек никогда не будет тебя понимать и принимать. Это эгоизм. Надо уходить от этого», — посоветовала она.





На вопрос о том, готова ли бросить все и уехать к Алехандро, девушка согласно кивнула.





«Я понимаю, что родителям это не понравится, но ведь это мое решение. В Казахстане я пока не нашла свою судьбу», — заключила Улпан.



