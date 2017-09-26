Жителей ВКО напугали слухи о "закрытом" Усть-Каменогорске

В числе причин, по которым, ВКО будто бы грозят такие перемены, называли открытие банка низкообогащенного урана в Усть-Каменогорске.

В социальных сетях и мессенджере WhatsApp распространяют информацию о том, что Усть-Каменогорск станет закрытым городом. По этой причине статус областного центра, якобы, перейдет Семею, передает передает YK-news.kz





В числе причин, по которым, ВКО будто бы грозят такие перемены, называли открытие банка низкообогащенного урана в Усть-Каменогорске. Акимат области выступил с официальным опровержением этих сведений.





— Информация об изменении статуса Усть-Каменогорска и Семея не соответствует действительности, — сообщил заместитель руководителя управления внутренней политики ВКО Серик Женисов.





Также в ведомстве сочли своим долгом напомнить, что распространение подобных слухов — уголовное правонарушение. За передачу дезинформации через социальные сети и мобильные приложения гражданам грозит штраф до пяти тысяч МРП (11 миллионов 345 тысяч тенге) либо ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.





Елена Балова.



