После поручения Назарбаева ТЭЦ-2 Алматы переводят на газ

Расчеты показали, что переход ТЭЦ-2 Алматы на газ позволит снизить выбросы в атмосферу в 30 раз.

Перевод ТЭЦ-2 города Алматы на газ позволит качественно улучшить воздушное состояние города и снизить выбросы от ТЭЦ-2 с 30 тыс. тонн до порядка 1,0 тыс. тонн или в 30 раз, а также снизить ежегодный объем размещения золошлаковых отходов до 900,0 тыс. тонн ежегодно. Соответствующее заявление сделали в МЭ РК после поручения Нурсултана Назарбаева о переводе города на газ, передает Zakon.kz.

По городу Алматы общие выбросы (с учетом передвижных источников) за 2016 год составили 285,0 тыс. тонн, из них на долю объектов АО "ТЭЦ-2" приходилось 11% выбросов (31,59 тыс. тонн). Кроме того, частный сектор не полностью переведен на газ (5%). Такие данные приводит управление природных ресурсов и регулирования природопользования.

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