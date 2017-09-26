Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Как тушили пожар в комплексе "Айя" в Алматы

26 сентября 2017, 20:45

Общая площадь пожара составила 480 квадратов, никто не пострадал.

Вечером во вторник, 26 сентября, в Алматы произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе "Айя" на углу проспекта Райымбека и улицы Гайдара, передает Zakon.kz.

Согласно сообщению официального представителя ДЧС Алматы, общая площадь пожара составила 480 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал. Сотрудники Службы пожаротушения справились с огнем за полтора часа.

Первые фотографии и видео от очевидцев появились после 6 часов - в это время начинаются заторы на дорогах, а проезжавшие на пожар спецмашины привлекли внимание алматинцев.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...