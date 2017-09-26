Как тушили пожар в комплексе "Айя" в Алматы
26 сентября 2017, 20:45
Общая площадь пожара составила 480 квадратов, никто не пострадал.
Вечером во вторник, 26 сентября, в Алматы произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе "Айя" на углу проспекта Райымбека и улицы Гайдара, передает Zakon.kz.
Согласно сообщению официального представителя ДЧС Алматы, общая площадь пожара составила 480 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал. Сотрудники Службы пожаротушения справились с огнем за полтора часа.
Первые фотографии и видео от очевидцев появились после 6 часов - в это время начинаются заторы на дорогах, а проезжавшие на пожар спецмашины привлекли внимание алматинцев.
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