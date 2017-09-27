Брат и сестра из Алматы общаются с духами

Жан общается с душами умерших взрослых людей, а Дана с нерожденными детьми.

23 сентября, на телеканале ТНТ стартовал 18-й сезон шоу "Битва экстрасенсов". Среди дебютантов проекта - брат и сестра из Алматы Жан и Дана Алибековы. " СтарХит " опубликовал неизвестные факты из биографии участников.





Жан общается с душами умерших взрослых людей, а Дана с нерожденными детьми.





"Когда мне было шесть лет, то часто проходил мимо дома соседа и предостерегал его: "Дядь Саш, ты скоро умрешь", - вспоминает 35-летний ясновидящий. - "Ну все когда-то там будем", - улыбался он. Но я настаивал и показывал на сердце. Через пару месяцев у дяди Саши случился инфаркт, и его не стало".





Когда Жану исполнилось десять, умер его дядя. На похоронах мальчик решил прогуляться по кладбищу и упал в одно из захоронений.





"Из-за паводков могилу подтопило, - вспоминает Алибеков. - Не помню, сколько пролежал без сознания, но подняться мне помогли двое людей. Потом понял, что они были духами, которых видел только я".





В отличие от брата Дана узнала о своих способностях, будучи взрослой.





"Я работаю гинекологом. Профессию выбрала из-за подруги матери, она тоже женский врач. Именно Татьяна уговорила маму не делать аборт, когда та была мной беременна, а денег на второго ребенка не было. Странности заметила, осматривая пациенток в положении: вдруг стала слышать детские голоса, а потом и вовсе видеть их будущее", - поделилась экстрасенс.



