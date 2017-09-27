Honor приходит в Казахстан

В середине октября в продажу поступит Honor 9.

Honor – это новый бренд смартфонов, выпускаемый известным производителем Huawei. Он рассчитан на молодую аудиторию, которая в эпоху онлайн-ритейла предпочитает выбирать гаджеты в интернете исключительно по техническим характеристикам и цене.





Сегодня стало известно о том, что уже в середине октября начнутся официальные продажи нового флагмана Honor 9 и Honor 9 Premium эксклюзивно в онлайн магазинах Sulpak и Kaspi.kz.





При этом, стоимость флагмана приятно удивляет – Honor 9 с памятью 64 GB будет стоить 149 990 тенге, а Honor 9 Premium с 128 GB – 179 990 тенге.





Смартфон Huawei Honor 9 оснащен 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, процессором HiSilicon Kirin 960, двойной основной (20 Мп + 12 Мп) фотокамерой с фазовым и лазерным автофокусами, сканером отпечатков пальцев в кнопке «Домой», 8 Мп фронтальной камерой, а также аккумуляторной батареей емкостью 3200 мАч.





В ноябре будут доступны и другая модель Honor – 8 в комплектации Standard, Premium и Pro.





Приобрести можно будет только онлайн на sulpak.kz и kaspi.kz











