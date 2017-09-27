Я попала в немилость: уволенная учительница пожаловалась на администрацию школы Астаны

В Сети появилось аудиообращение преподавателя английского языка, которую уволили за аморальное поведение из школы-лицея №15 города Астана. Историей женщины поделилась пользователь Facebook Акмарал Омралинова, передает Zakon.kz

"Ещё один учитель нашего города оказался в сложной ситуации. Я считаю своим долгом помочь педагогу. Ко мне обратилась учитель английского языка школы-лицея № 15 города Астаны Ербатырова Умсун Курмановна. Не оставайтесь в стороне! Проведите ещё раз всестороннюю проверку. Пусть справедливость восторжествует! Как же это обидно, отдать детям 30 лет жизни, а за два года до пенсии быть уволенной "За совершение аморального поступка", статья 52, пункт 14 Трудового Кодекса РК ", - пишет Акмарал Омралинова.





В своем обращении педагог с 30-летним стажем Умсун Курмановна рассказывает, что за 11 лет работы в школе у нее не было никаких серьезных нарушений, в трудовой одни благодарности.





"Я была незаслуженно уволена по статье 52 пункт 14 ТК РК, то есть за аморальное поведение. Действия директора школы и его заместителя я объясняю их неприязненным отношением ко мне, которое вызвано тем, что я бываю не всегда согласна с ними. Я не хотела сдавать деньги, открыто заявляла, что поборы запрещены. Мало того, я имела смелость в прошлом году написать обращение на сайт акима по поводу неоднократных невыплат зарплаты в полном объеме. После обращения деньги всем учителям выплатили. От этого я попала в еще большую немилость. Вышеуказанные господа стали угрожать мне и усиленно собирать на меня досье с целью уволить, не дожидаясь конца учебного года", - рассказывает она.





По словам учителя, 11 февраля 2017 года директор лицея собрал преподавателей на срочную планерку, где с помощью интерактивной доски "не скупясь в выражениях и высмеивая" продемонстрировал и прокомментировал каждый пункт трудовой книжки Умсум.





"Какое он имел право выставлять меня на посмешище и лезть в мою личную жизнь? Мне не стыдно, что я когда-то работала лифтером и нянечкой. Получается, он высмеивает и осуждает не только меня, но и нашего президента – выходца из аула. Он ведь тоже менял место работы и жительства, работал в пыли и в грязи, стоя у доменной печи. Вице-министр МОН РК Суханбердиева работала воспитателем. Получается, людей вышеперечисленных специальностей он тоже оскорбил? Мы теперь что, не люди? Кем он себя возомнил?





За 2 года до пенсии директор, не имея права увольнять меня, решил это сделать это по-своему. По статье. Для этого он использовал недовольство одной родительницы ученика 6 класса, которой я отказалась ставить за год четверку. Я объяснила его матери, что при тройках в трех четвертях я никак не могу поставить 4. Любая проверка скажет, что это нарушение, и меня накажут. В итоге родительница написала заявление со всевозможными обвинениями в мой адрес, вплоть до исправления оценок в журнале в феврале месяце, а также с требованием отстранить меня от работы. Хотя в этот период я была официально на больничном, меня заменяла моя напарница, у меня имеются документы. С приказом об увольнении я ознакомилась по-особенному. Представьте себе, я сижу в кабинете с родительницей одного из учеников класса, и вдруг в кабинет врывается человек 7-8 во главе с директором и 2 адвокатами. Во время чтения приказа одновременно несколько человек снимали меня на видеокамеру. Я до сих пор не пойму, для чего это нужно было? Тем более, что согласно тексту, с приказом меня должна была ознакомить секретарь. На мои протесты они не реагировали. Я пережила сильнейший шок. Зрелище не из приятных. Что интересно, уволили меня из-за обращения одного родителя, а на коллективное обращение родителей моих учеников с просьбой поощрить меня за добросовестный труд, они ответили отказом", - подчеркнула учитель.





По ее словам, она обращалась за помощью в управление соцзащиты, в партию «Нур Отан» и Генпрокуратуру.





"Я была на приеме у вице-министра МОН РК Асыловой. Госпожа Асылова ответила, что факты, изложенные в моем обращении, не подтвердились, тем самым заняв сторону директора школы. На якобы созданную комиссию по этому вопросу меня никто не приглашал. Хотя были обязаны! Все делалось в одностороннем порядке. Интересно, если бы на моем месте оказалась мать госпожи Асыловой, как бы она поступила? Судьи Сарыаркинского района сработали не в мою пользу, видимо у них была такая же повязка на глазах, как и у Фемиды, а весы перетягивали по определенным причинам в сторону директора. Я подала на апелляцию", - говорит она.





Как отмечает педагог, на сегодня профессия учителя непрестижная.





"Молодежь не стремиться быть учителем. И это не только из-за маленькой зарплаты либо трудного порой 10-12-ти часового рабочего дня. Основная причина – это отсутствие защиты со стороны государства, произвол и безнаказанность администрации. Учитель – самый уязвимый человек, на него могут психологически давить не только администрация школы, но и практически любой родитель, несогласный с успеваемостью и отметками своего ребенка, вне зависимости от знаний. И все, кто обижают учителей, остаются почему-то безнаказанными", - подытожила она.







