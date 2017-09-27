МИД РК: Решается вопрос о возврате пострадавших в Турции казахстанцев на родину
27 сентября 2017, 11:56
Семь казахстанских туристов попали в ДТП, где погибли четыре гражданина Турции.
Семь казахстанских туристов 21 сентября в Турции попали в страшную аварию, где погибли четыре гражданина этой страны, а казахстанцы получили тяжелейшие травмы и перенесли сложные экстренные операции, сообщает Zakon.kz.
"Консул Казахстана в Анталье все время находится на связи с нашими ребятами, навещает их в больницах. Семеро друзей прибыли в Анталью самостоятельно, к сожалению, не имея страхового полиса. Поэтому после аварии возникли сложности с оплатой хирургической операции, медицинских услуг казахстанцев. Тем не менее, нашему дипломату удалось договориться с турецкой стороной о том, чтобы все медицинские расходы пятерым наиболее тяжело пострадавшим казахстанцам взяла на себя страховая компания водителя такси, погибшего в аварии. По двум другим ребятам вопрос оплаты еще решается", - написал в Facebook официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.
Сейчас состояние ребят стабильное. У двоих пострадавших переломы тазобедренных суставов, задет седалищный нерв, одна из пострадавших девушек получила тяжелое сотрясение мозга, все трое не могут самостоятельно передвигаться.
В настоящее время решается вопрос об организации транспортировки казахстанцев на родину.
Напомним, Депутаты «Ак жола» попросили правительство оказать срочное содействие по возвращению из Анталии пострадавших в автокатастрофе казахстанцев и вмешаться в бездействие фонда «Туристик Камкор».
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