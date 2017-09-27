Казахстан «просел» на четыре строчки в мировом рейтинге конкурентоспособности
27 сентября 2017, 15:48
Казахстан занял 57 место.
Казахстан опустился на четыре строчки, заняв 57 место (4,35 балла). Об этом сообщается в отчете по глобальной конкурентоспособности 2017-2018 Всемирного экономического форума (ВЭФ), передает Bnews.kz.
С учетом индекса глобальной конкурентоспособности, в докладе ВЭФ 2017-2018 оценивались 138 стран мира.
В тройке лидеров оказались Швейцария, США и Сингапур.
Российская Федерация заняла 38 позицию, тем самым улучшив свои позиции в рейтинге конкурентоспособности.
Согласно отчету ВЭФ 2017-2018, ключевыми проблемами для организации бизнеса в Казахстане, стали такие факторы, как доступность финансирования, коррупция, низкая профессиональная подготовка рабочей силы, инфляция и налоговые правила.
Данный анализ проводился по следующим критериям: учреждения, инфраструктура, макроэкономические условия, здравоохранения, начальное и высшее образование, профессиональная подготовка, рыночная эффективность, развитие финансового рынка, технологическая готовность, емкость рынка, организация бизнеса и инновации.
Эксперты ВЭФ отмечают, что спустя 10 лет кризиса, финансовый сектор в целом остается уязвимым и мировые экономики остаются все еще не готовыми к новой волне инноваций и автоматизации.
Фото: arnapress.kz
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