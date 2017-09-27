Молодой рабочий погиб на руднике "Казахмыса"
27 сентября 2017, 17:43
Специальная комиссия выясняет причины несчастного случая.
Горнорабочий погиб на Южно-Жезказганском руднике корпорации "Казахмыс", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
Несчастный случай произошел 26 сентября на руднике ГПК ПО "Жезказганцветмет".
По предварительным данным, в результате поражения электрическим током горнорабочий очистного забоя, 1993 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью.
Специальная комиссия выясняет причины несчастного случая.
Фото: Казинформ
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