В Казахстане установили минимальные розничные цены на сигареты
28 сентября 2017, 11:02
Новые цены установлены до января 2019 года включительно.
Постановлением правительства Казахстана от 25 сентября 2017 года внесены изменения в постановление от 4 апреля 2007 года «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы», сообщает Zakon.kz.
В документе говорится - установить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы в размере:
1) трехсот двадцати тенге до 31 декабря 2017 года включительно;
2) трехсот сорока тенге с 1 января 2018 года до 30 июня 2018 года включительно;
3) трехсот шестидесяти тенге с 1 июля 2018 года до 31 декабря 2018 года включительно;
4) трехсот восьмидесяти тенге с 1 января 2019 года.
Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его первого официального опубликования.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4880367-892f4fb73c4c7ce12276f2caffbba833
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...