В Казахстане установили минимальные розничные цены на сигареты

Новые цены установлены до января 2019 года включительно.

Постановлением правительства Казахстана от 25 сентября 2017 года внесены изменения в постановление от 4 апреля 2007 года «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы», сообщает Zakon.kz.





В документе говорится - установить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы в размере:





1) трехсот двадцати тенге до 31 декабря 2017 года включительно;

2) трехсот сорока тенге с 1 января 2018 года до 30 июня 2018 года включительно;

3) трехсот шестидесяти тенге с 1 июля 2018 года до 31 декабря 2018 года включительно;

4) трехсот восьмидесяти тенге с 1 января 2019 года.





Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его первого официального опубликования.



