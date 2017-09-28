Шамиль Аляутдинов о золотом iPhone: Казахстан я люблю и казахстанцев очень уважаю

"Телефон мне подарили несколько лет назад, и для меня это был приятный подарок".

В социальной сети Facebook российский религиозный деятель, имам-хатыб московской Мемориальной мечети, исламский богослов и проповедник, автор многочисленных книг по исламской тематике Шамиль Аляутдинов ответил на вопрос о своем iPhone золотого цвета с символикой Казахстана , передает Zakon.kz





Пользователь Сети Ерасыл поинтересовался у него о запрете ношения золота мужчинами. "Очень давно хотел у вас спросить, но думал, вы не ответите. Почему вы носите золотой телефон? Это не часы или цепочка, но ведь золото запрещено мужчинам в любом случае, кроме как если это сбережения...Долгое время недоумеваю по этому поводу", - написал он.





В своем ответе Аляутдинов отметил, что телефон вовсе не золотой.





"Что за глупость?! Если бы он был золотой, то эти 150 грамм (он тюнингованный, тяжелый) стоили бы... посчитайте. Это просто краска под золото и только. А то, что Собчак и ей подобные, увидев такой телефон у меня в руке, начинают писать, что "у имама Шамиля Аляутдинова золотой телефон!", то это их проблемы, а не мои", - пишет имам.





По его словам, золотых часов и украшений у него никогда не было. А обручальное кольцо - серебряное.





"Телефон мне подарили несколько лет назад, и для меня это был приятный подарок. На нем символика Казахстана. А Казахстан я люблю и казахстанцев очень уважаю, поэтому до сих на 6-м (прим. ред. - iPhone)", - уточнил он.

















Дизайн был составлен из изображения знаковых достопримечательностей Астаны: ювелиры изобразили в золоте пирамиду - Дворец мира и согласия и Байтерек. Кстати, в названии страны авторы допустили ошибку - написали "Kazakistan", вместо Kazakhstan.





Автор: Екатерина Ионова