Витт, Харклроуд и еще 12 спортивных звезд, обнажившихся для Playboy
В память Хью Хефнера.
В ночь на 28 сентября на 91-м году жизни скончался отец Playboy Хью Хефнер. В памяти о человеке, сделавшим счастливыми сотни миллионов мужчин по всему миру, лист спортивных красавиц, появившихся на страницах легендарного журнала.
Мария Бутырская (фигурное катание)
Мария стала не только первой российской чемпионкой мира в женском одиночном катании, но и первой спортсменкой из России, снявшейся в Playboy. Произошло это 1999 году.
Юлия Бордовских (баскетбол)
Бордовских больше известна в качестве телеведущей, хотя в студенческие годы она выступала за сборную МГУ по баскетболу и стала кандидатом в мастера спорта. В Playboy она появилась в 2001 году.
Елена Веснина (теннис)
Елена появилась в Playboy в марте 2014 года, и это пошло ей на пользу. С тех пор она в паре с Екатериной Макаровой стала олимпийской чемпионкой, выиграла US Open и Уимблдон.
Катарина Витт (фигурное катание)
В 1998 году выпуск с двукратной олимпийской чемпионкой из Восточной Германии стал вторым за всю историю Playboy, тираж которого был полностью раскуплен. Первым был выпуск с Мэрилин Монро.
Мириам Гёсснер (биатлон)
Мири прочили славу Магдалены Нойнер, но единственное, в чем она превзошла Золотую девочку, – это откровенная фотоссесия для Playboy. У Нойнер такого нет.
Оксана Грищук (фигурное катание)
Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду снялась обнаженной после завершения любительской карьеры в 1999 году.
Мария Канеллис (WWE)
Эта девушка из Иллинойса блещет талантами модели, певицы и профессионального рестлера. Ты бы точно был не прочь, если бы она спрыгнула на тебя с каната.
Габриэль Рис (пляжный волейбол)
В 1989 году Elle включил Габи в пятерку самых красивых женщин в мире, а спустя 12 лет она продемонстрировала свою красоту всем заинтересованным.
Тори Уилсон (WWE)
Еще одной звезде рестлинга съемки в Playboy в 2003 года так понравились, что в следующем году она засветилась на его обложке еще раз.
Эшли Харклроуд (теннис)
Одна из самых ярых ненавистниц Марии Шараповой на взрослом уровне не добилась ничего выдающегося и запомнится только легендарной фотоссесией 2008 года.
Николь Рейнхардт, Петра Ниманн, Роми Тарангул и Кристина Шольц
Сентябрь 2008 года был лучшим месяцем в жизни миллионов немецких болельщиков: сразу четыре участницы олимпийской сборной полностью разделись для Playboy.
Источник: Евроспорт