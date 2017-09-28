Витт, Харклроуд и еще 12 спортивных звезд, обнажившихся для Playboy

В ночь на 28 сентября на 91-м году жизни скончался отец Playboy Хью Хефнер. В памяти о человеке, сделавшим счастливыми сотни миллионов мужчин по всему миру, лист спортивных красавиц, появившихся на страницах легендарного журнала.

Мария Бутырская (фигурное катание)

Мария стала не только первой российской чемпионкой мира в женском одиночном катании, но и первой спортсменкой из России, снявшейся в Playboy. Произошло это 1999 году.

Юлия Бордовских (баскетбол)

Бордовских больше известна в качестве телеведущей, хотя в студенческие годы она выступала за сборную МГУ по баскетболу и стала кандидатом в мастера спорта. В Playboy она появилась в 2001 году.

Елена Веснина (теннис)

Елена появилась в Playboy в марте 2014 года, и это пошло ей на пользу. С тех пор она в паре с Екатериной Макаровой стала олимпийской чемпионкой, выиграла US Open и Уимблдон.

Катарина Витт (фигурное катание)

В 1998 году выпуск с двукратной олимпийской чемпионкой из Восточной Германии стал вторым за всю историю Playboy, тираж которого был полностью раскуплен. Первым был выпуск с Мэрилин Монро.

Мириам Гёсснер (биатлон)

Мири прочили славу Магдалены Нойнер, но единственное, в чем она превзошла Золотую девочку, – это откровенная фотоссесия для Playboy. У Нойнер такого нет.

Оксана Грищук (фигурное катание)

Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду снялась обнаженной после завершения любительской карьеры в 1999 году.

Мария Канеллис (WWE)

Эта девушка из Иллинойса блещет талантами модели, певицы и профессионального рестлера. Ты бы точно был не прочь, если бы она спрыгнула на тебя с каната.

Габриэль Рис (пляжный волейбол)

В 1989 году Elle включил Габи в пятерку самых красивых женщин в мире, а спустя 12 лет она продемонстрировала свою красоту всем заинтересованным.

Тори Уилсон (WWE)

Еще одной звезде рестлинга съемки в Playboy в 2003 года так понравились, что в следующем году она засветилась на его обложке еще раз.

Эшли Харклроуд (теннис)

Одна из самых ярых ненавистниц Марии Шараповой на взрослом уровне не добилась ничего выдающегося и запомнится только легендарной фотоссесией 2008 года.

Николь Рейнхардт, Петра Ниманн, Роми Тарангул и Кристина Шольц

Сентябрь 2008 года был лучшим месяцем в жизни миллионов немецких болельщиков: сразу четыре участницы олимпийской сборной полностью разделись для Playboy.

Источник: Евроспорт