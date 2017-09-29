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В пятницу юг Казахстана окажется во власти дождей

29 сентября 2017, 06:00

Местами ожидается усиление ветра. На севере, юге и центре республики местами - туман.

На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются осадки, на юге ночью на большей части, в горах сильные осадки, лишь на западе, юго-западе, северо-западе и севере Казахстана ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидается усиление ветра. На севере, юге и центре республики местами - туман.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в Южно-Казахстанской области - туман.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях, местами в Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане: облачно, +5°.

В Алматы: облачно: слабый дождь, +8°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: LiveJournal

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