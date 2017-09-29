Полиция Алматы призывает автовладельцев подготовиться к заморозкам

Согласно данным РГП "Казгидромет", 29,30-го сентября, а также 1-го октября в ряде регионов Казахстана, в том числе и на территории Алматинской области, ожидаются осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег, и понижение температуры до 1-6 градусов ниже нуля, сообщает Zakon.kz





«И, как правило, ухудшение погодных условий сказывается на дорожной обстановке в целом. В этой связи, Департамент внутренних дел города Алматы обращается к водительскому составу и призывает их заблаговременно приготовить свои транспортные средства, «переобуть» колеса в зимнюю резину. И самое главное – неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и повышать уровень водительской культуры. Взаимоуважение и дисциплина – залог безопасности на дорогах и один из решающих факторов в вопросе снижения аварийности в самом крупном мегаполисе страны», - отметили в полиции.



