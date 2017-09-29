В Астане назначены новые судьи
29 сентября 2017, 10:49
Соответствующий указ подписал президент.
Сегодня председатель суда города Астаны Барпибаев Т.Е. представил судейскому сообществу вновь назначенных судей районных и приравненных к ним судов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба суда города Астаны.
Указом Президента Республики Казахстан от 22 сентября 2017 года №551 на должность судьи Алматинского районного суда города Астаны назначены Айбек Амангельдин и Досжан Жумаев, на должность судьи Сарыаркинского районного суда города Астаны Айгуль Сайлыбаева, на должность судьи специализированного межрайонного экономического суда города Астаны Нариман Бекназаров.
В завершении председатель суда пожелал судьям успехов в работе, а также добросовестного выполнения возложенных на них обязанностей судьи.
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