Когда дадут отопление в Алматы

Существуют ориентировочные нормативы, при которых начинается подача тепла.

Официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Ян Гирин сообщил когда и при каких условиях в Алматы начнется отопительный сезон, передает передает Zakon.kz





"Существуют определенные нормативы. Если среднесуточная температура будет от 8 градусов по цельсию и ниже в течение трех суток, тогда начнется подача тепла. Выходит постановление акимата и разворачиваются системы теплоснабжения - весь комплекс начинает работать", - сказал Гирин.





По его словам котельные уже готовы к отопительному сезону. Он также сообщил, что близстоящие дома, получающие тепло из своего источника (отдельная котельная и пр.), могут подключиться заранее, оформив заявку.





"Однако есть одно "но". Бывает так, что из-за холода люди подключаются. А потом погода становится теплее и они просят отключить отопление. Чтобы развернуть эту систему, нужен не один час. Это не электроэнергия, где рубильником включили и все. Это многочасовая работа. Поэтому существуют ориентировочные нормы температуры", - отметил он.





Как доложил ранее руководитель Управления энергетики и коммунального хозяйства города Ермек Усенбаев, ремонт тепловых сетей находится в завершающей стадии и будет закончен по плану до начала отопительного сезона.





В РГП "Казгидромет" сообщили среднесуточную температуру. Так, 26 сентября она составляла +12 градусов, 27 сентября - +17,1, 28 сентября - +14.





В предстоящие дни среднесуточная температура составит: 30 сентября - +10...+12 градусов, 1 октября - +15...+17 градусов.



