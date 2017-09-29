Бекшин: Болеете - сидите дома!
29 сентября 2017, 12:04
Лозунг «Больной гриппом - враг на производстве» актуален и сегодня.
Председатель комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин дал ряд рекомендаций по профилактике гриппа в наступающем эпидсезоне, передает корреспондент Zakon.kz.
«Максимально ежегодно регистрируется до миллиона случаев, а в прошлом году у нас было зарегистрировано 600 тысяч случаев ОРВИ. Поэтому мы должны самое серьезное внимание уделить профилактике. Касаясь группы ОРВИ, основное, что мы рекомендуем - ограничить посещение мест скопления людей, в первую очередь детей. Ограничить посещения закрытых помещений, где плохая проветриваемость», - сказал он на брифинге в городской поликлинике №9.
В то же время спикер отметил, что необходимо проводить усиленную витаминизацию организма.
«Сейчас нам нужно проводить усиленную витаминизацию организма детей. В первую очередь это и искусственные витамины, которые продаются в аптечной сети, а так же наши натуральные продукты в виде фруктов и овощей: лимон, гранат, киви. Из отваров мы рекомендуем в первую очередь отвары шиповника, черной смородины для витаминизации, а так же на ночь рекомендуем наши натуральные фитонциды как чеснок, лук», - порекомендовал главный санврач страны.
Ж. Бекшин указал гражданам на необходимость соблюдения правил личной гигиены.
«В дальнейшем, мы, естественно, хотим, что бы наше население соблюдало личную гигиену, например, частое мытье рук, потому что при своей жизнедеятельности мы задеваем и ручки дверей и межэтажные перила. Трем глаза, это все попадает в рот, а это тоже один из путей распространения инфекции, хотя основным является воздушно-капельный путь распространения вируса. В связи с этим мы рекомендуем частое проветривание помещений, влажную уборку», - пояснил он.
В случаях, если в семье уже появился заболевший, первое правило, по его словам, оставаться больному человеку дома.
«Не идти в детский сад, в школу, на работу. Лозунг «Больной гриппом - враг на производстве» актуален и сегодня. Мы можем заражать при передвижении в общественном транспорте, поэтом надо доктора вызывать на себя, либо участковую помощь. В это период мы усиливаем организацию обслуживания населения в этом плане, работу скорой помощи», - заключил Ж. Бекшин.
Ксения Давыдова, Астана
Фото: Arpeflu.ru
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