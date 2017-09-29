Плавник чудовища. Как погиб самый быстрый человек на земле

Король земли хотел править и на воде





Англичанин Джон Кобб в середине прошлого века считался самым быстрым человеком на земле. Он разгонял свои болиды с самолётным двигателем до скорости 600 км/ч и выше. Первые рекорды он устанавливал ещё до Второй мировой войны. Во время сражений он служил пилотом британской авиации, а с переходом к мирной жизни вернулся к своему хобби и ещё раз переписал все сухопутные рекорды.





Однако этого ему было мало. Он хотел царствовать не только на земле, но и на воде. Ровно 65 лет назад, 29 сентября 1952 года, он приехал на озеро Лох-Несс, чтобы установить мировой рекорд скорости на водной глади. Его задачей было бросить вызов Малкольму Кэмпбеллу, обладателю мирового рекорда на своей лодке Bluebird. Кобб был уверен, что сможет преодолеть отметку 200 миль в час. И ему это удалось. Вот только рекордсменом он пробыл лишь несколько секунд.





Мировой рекорд Кена Уорби держится уже почти 30 лет. Даже самые отъявленные смельчаки понимают, что разогнаться на воде свыше 500 км/ч — это почти стопроцентная смерть.

Соперничество на воде требовало от него гораздо больших знаний, чем обычное умение управлять автомобилем. Сам Кобб свой первый водный опыт сравнивал с управлением лондонским омнибусом без шин. Постепенно он освоил реактивный катер Crusader и в сентябре 1952 был готов пробить предел скорости на воде. Однако не все были с этим согласны. Так, компания Vosper, конструировавшая реактивную лодку, считала, что лодка Кобба ещё не доведена до ума и он не готов к столь смелому эксперименту. Эту просьбу отважный рекордсмен проигнорировал. Ему была нужна слава здесь и сейчас.





Рябь или чудовище?





Вторым негативным фактором была немного испортившаяся погода и рябь на воде, которую вызвала вспомогательная лодка Кобба. Однако и это не остановило англичанина. Он вышел на старт и решил поставленную задачу. Первую милю Кобб преодолел со скоростью 206,89 миль в час (примерно 330 км/ч) и побил более чем на 20 миль предыдущий рекорд. Однако дальше всё пошло не по плану. Лодка Кобба на огромной скорости наскочила на неожиданно высокую волну и рассыпалась на части. Кобб погиб на месте, так и не совладав со своей огромной скоростью.









Производители лодки из компании Vosper, предупреждавшие гонщика об опасности считали, что его судьба была предрешена к середине первой мили. Катер подпрыгивал на каждом гребне волны, а гонщик в течение нескольких секунд вёл схватку со смертью. В итоге Кобб не справился с бешеной скоростью и был обречён. Впрочем, любители конспирологических теорий в то время муссировали и другую популярную версию. По их мнению Кобб столкнулся с плавником реликтового чудовища, которое обитает в озере Лох-Несс, и его лодка потерпела крушение в результате этого столкновения. Однако с тех пор ни само чудовище, ни тем более следы его столкновения с Коббом не были обнаружены.





Стопроцентная смерть





Момент катастрофы чётко запечатлён на кадрах документальной хроники. Лодка действительно вышла из равновесия даже от небольших волн. Через полгода после своей гибели Кобб получил посмертно Королевскую награду за отвагу, которая подчеркнула его многолетние стремления к предельной скорости на земле и воде. Поклонники Кобба возвели ему памятник недалеко от озера, где на специальной плите выбиты магические цифры — 206 миль в час. Скорость, которая ему так и не покорилась.





Пример Кобба не остановил других любителей бешеных скоростей. В погоне за фантастическими рекордами оборвалась ещё не одна жизнь. Спустя 15 лет Дональд Кэмпбелл оказался погребён в озере на скорости свыше 400 км/ч. В 1980 году на озере Тахоу погиб американец Ли Тэйлор. Впрочем, мировой рекорд Кена Уорби держится уже почти 30 лет. Даже самые отъявленные смельчаки понимают, что разогнаться на воде свыше 500 км/ч — это почти стопроцентная смерть.



