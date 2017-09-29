Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

БРК планирует активизировать финансирование несырьевой экономики Казахстана

29 сентября 2017, 16:59

Банк детализировал планы по развитию новых финансовых продуктов.

«Банк Развития Казахстана» (БРК, «дочка» холдинга «Байтерек») планирует в ближайшие годы активизировать финансирование проектов в несырьевой экономике страны, при этом предоставляя новые финансовые инструменты.

Такие планы содержатся в обновленной Стратегии развития банка до 2023 года, которую сегодня утвердил Совет директоров банка на очередном заседании в Астане, сообщила Служба по связям с общественностью банка.

Так, БРК намерен увеличить ежегодный объем финансирования проектов и программ до 544 млрд тенге в 2023 году с 426 млрд тенге в 2016 году.

Также банк детализировал планы по развитию новых финансовых продуктов, которые будут использоваться в зависимости от рисков по тому или иному проекту. Как пояснила Служба по связям с общественностью БРК, речь идет о таких финансовых инструментах, как:

- проектное финансирование, когда обеспечением по займу выступают будущие денежные потоки;

- синдицированное финансирование совместно с другими финансовыми организациями;

- финансирование проектов на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), преимуществом которого, в частности, является наличие, согласно действующему законодательству, источников возмещения затрат субъектов ГЧП, включая субсидии от государства, компенсацию инвестиционных и операционных затрат по проекту ГЧП;

- долговое финансирование посредством предоставления облигационных займов компаниям, имеющим высокий кредитный рейтинг, сокращает время на кредитный анализ, а также является удобным финансовым инструментом как для заемщика, так и кредитора, с точки зрения управления ликвидностью;

- вхождение в капитал компаний – инструмент, который БРК будет использовать для улучшения экономики финансируемых проектов (показателей долговой нагрузки, финансовой устойчивости и платежеспособности проектов) и развивать на базе Фонда прямых инвестиций, создаваемого совместно с сестринской организацией Банка – АО «Казына Капитал Менеджмент».

Между тем стратегические направления развития БРК не претерпели концептуальных изменений. В частности, одной из составляющих видения банка остается лучшее финансирование в национальной валюте. При этом БРК, как и прежде, не ставит цель максимизации прибыли, однако обеспечивая безубыточность своей деятельности.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...