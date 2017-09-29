БРК планирует активизировать финансирование несырьевой экономики Казахстана

«Банк Развития Казахстана» (БРК, «дочка» холдинга «Байтерек») планирует в ближайшие годы активизировать финансирование проектов в несырьевой экономике страны, при этом предоставляя новые финансовые инструменты.





Такие планы содержатся в обновленной Стратегии развития банка до 2023 года, которую сегодня утвердил Совет директоров банка на очередном заседании в Астане, сообщила Служба по связям с общественностью банка.





Так, БРК намерен увеличить ежегодный объем финансирования проектов и программ до 544 млрд тенге в 2023 году с 426 млрд тенге в 2016 году.





Также банк детализировал планы по развитию новых финансовых продуктов, которые будут использоваться в зависимости от рисков по тому или иному проекту. Как пояснила Служба по связям с общественностью БРК, речь идет о таких финансовых инструментах, как:





- проектное финансирование, когда обеспечением по займу выступают будущие денежные потоки;





- синдицированное финансирование совместно с другими финансовыми организациями;





- финансирование проектов на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), преимуществом которого, в частности, является наличие, согласно действующему законодательству, источников возмещения затрат субъектов ГЧП, включая субсидии от государства, компенсацию инвестиционных и операционных затрат по проекту ГЧП;





- долговое финансирование посредством предоставления облигационных займов компаниям, имеющим высокий кредитный рейтинг, сокращает время на кредитный анализ, а также является удобным финансовым инструментом как для заемщика, так и кредитора, с точки зрения управления ликвидностью;





- вхождение в капитал компаний – инструмент, который БРК будет использовать для улучшения экономики финансируемых проектов (показателей долговой нагрузки, финансовой устойчивости и платежеспособности проектов) и развивать на базе Фонда прямых инвестиций, создаваемого совместно с сестринской организацией Банка – АО «Казына Капитал Менеджмент».





Между тем стратегические направления развития БРК не претерпели концептуальных изменений. В частности, одной из составляющих видения банка остается лучшее финансирование в национальной валюте. При этом БРК, как и прежде, не ставит цель максимизации прибыли, однако обеспечивая безубыточность своей деятельности.



