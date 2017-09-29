Автобусы, перевозившие детей на ЭКСПО, будут переданы школам
29 сентября 2017, 16:43
Работать будут по следующей схеме: родители заключают договора со школами, которые в последующем заключают договор об оказании услуг с оператором.
В преддверии ЭКСПО акиматом были закуплены школьные автобусы, которые перевезли за период выставки более 65 тыс. детей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на медиа-центр акимата Астаны.
В настоящее время планируется использовать их для перевозки школьников, сообщил в пятницу на партийных слушаниях городского филиала партии «Нұр Отан», посвященных модернизации транспортного комплекса столицы в рамках реализации Программы развития города Астаны на 2016 – 2020 годы» руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта города Астаны» Бекмырза Игенбердинов.
«Работать будут по следующей схеме: родители заключают договора со школами, которые в последующем заключают договор об оказании услуг с оператором», - пояснил Б.Игенбердинов.
Ранее сообщалось, в Астане будут продолжаться проекты по снижению нагрузки на улично-дорожную сеть и повышение приоритета общественному транспорту. Так, будет продолжен проект «Bus Lane». Новые автобусные полосы в скором времени могут появиться на улицах Валиханова и Сейфуллина.
Фото: Sputnik.
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