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Мобильное приложения «Wipon-pro» позволит сократить оборот нелегальной алкогольной продукции

29 сентября 2017, 17:41

По возникшим вопросам можете обратиться в УГД по Бостандыкскому району, г.Алматы, каб. 502.

Управление государственных доходов по Бостандыкскому району г.Алматы, доводит до Вашего сведения, что в соответствии подпунктом 6 пункта 3 статьи 9 Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» от 16 июля 1999 года за N 429, запрещаются хранение и реализация алкогольной продукции без наличия приборов, определяющих элементы защиты учетно-контрольных марок и считывающих информацию с учетно-контрольных марок алкогольной продукции, подлежащей маркировке учетно-контрольными марками.

Таким образом, во исполнение Приказа Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее КГД МФ РК) за №670 от 18.11.2016 года, было разработан проект мобильного приложения «Wipon-pro» которое позволяет самостоятельно сканировать и выявлять алкогольную продукцию, сомнительного происхождения, что позволит сократить оборот нелегальной алкогольной продукции, а также бороться с теневым оборотом алкогольной продукции на территории Республики Казахстан.

Данное устройство доступно в мобильных приложениях «Appstore» и «Play market» поддерживающие интернет ресурс по средствам которого проводится сканирование учетно-контрольных марок на факт подлинности.

По возникшим вопросам можете обратиться в УГД по Бостандыкскому району, г.Алматы, каб. 502.

Главный специалист отдела
администрирования косвенных налогов
УГД по Бостандыкскому району г.Алматы Искаков Б.А.

Фото: kgd.gov.kz

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