Футболист «Челси» рассказал о желании жены выгнать его из дома из-за пенальти

Форвард отметил, что доволен последними результатами команды, и призвал партнеров сохранять концентрацию в преддверии грядущих матчей.

Нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората рассказал, что жена хотела выгнать его из дома после промаха с пенальти в матче за Суперкубок Англии с «Арсеналом». Его слова приводит The Sun.





«После незабитого "Арсеналу" пенальти я чувствовал себя не очень хорошо. Два следующих дня дались мне непросто. Жена даже хотела выгнать меня из дома», — заявил Мората.





По его словам, игрокам важно сохранять силу духа и не расстраиваться из-за неудач. Форвард отметил, что доволен последними результатами команды, и призвал партнеров сохранять концентрацию в преддверии грядущих матчей.





Матч за Суперкубок Англии между «Челси» и «Арсеналом» состоялся 6 августа. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1. В серии послематчевых пенальти удачливее оказался «Арсенал» — 4:1. Мората промахнулся в одной из попыток «Челси».





24-летний Мората перешел в «Челси» из мадридского «Реала» в июле этого года. Сообщалось, что сумма трансфера составила 80 миллионов евро.





Фото: Paul Hanna / Reuters



