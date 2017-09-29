В российских магазинах может появиться одежда под брендом «Сделано в тюрьме»

Узнав о том, что их продукция вскоре попадет в потребительскую корзину самого обычного покупателя, арестантки воодушевились.

Производство продукции ФСИН уже давно вышло на новый уровень. Ежегодно выпускается товаров на 50 миллиардов рублей. Но пока они доступны лишь сотрудникам МВД и Минобороны,





Ведомство решило это исправить. Заявка о регистрации марки уже поступила в Роспатент. Теперь одежда и другое, сделанное руками заключенных, может появиться на прилавках. Бренд «Сделано в тюрьме» обязательно привлечет клиентов, уверен замначальника можайской исправительной колонии Владимир Аладов. По его мнению, комплект постельного белья, сшитый руками осужденных, ничем не хуже того, что продается в магазинах.





Владимир Аладов: «Это такая же типовая фабрика. Только здесь люди временно ограничены свободы. От этого белье не хуже».

Узнав о том, что их продукция вскоре попадет в потребительскую корзину самого обычного покупателя, арестантки воодушевились. Стали даже разрабатывать дизайнерские концепции. Например, придумывают названия пошитым костюмам. Так, для формы работницы коммунальной службы придумали игривое название «Снежанна».

А в кемеровской колонии и вовсе не стали дожидаться регистрации тюремной торговой марки. И уже поставляют изделия, правда, пока только частным заказчикам.

В основном на поток поставлено изготовление дачной мебели, беседок, скамеек. Арестанты собирают даже детские кроватки, качели и карусели. А недавно освоили азы ландшафтного дизайна.

Главный вопрос: не станет ли покупатель брезговать вещами, которые сделаны руками преступников? Сотрудники ФСИН надеются, что потребитель поймет: это не просто товар, а материальное воплощение шагов арестантов по пути исправления.



Фото с сайта fishki.net