Скандальный особняк Playboy: где проводил свои разгульные вечеринки почивший Хью Хефнер

Недавно особняк Playboy был продан за 100 миллионов долларов.

27 сентября на 91 году жизни скончался основатель культового журнала Playboy, Хью Хефнер. Как сообщают близкие ему люди, последние часы жизни он провел в своем особняке Playboy Mansion в окружении родных и близких.





Хью Хефнер – икона Америки, превративший свою компанию в один из самых узнаваемых мировых брендов в истории. Его дом – настоящий рай на земле. Попасть на безумную вечеринку знаменитого Хью мечтали многие, но даже именитым звездам шоу-бизнеса это не всегда удавалось. Так как же выглядит этот легендарный особняк, в котором на протяжении полувека жил основатель культового журнала Playboy, Хью Хефнер? Об этом пишет Об этом пишет Novate.ru





Шикарный особняк Playboy был построен в 1927 году









Шикарный особняк Playboy расположен в живописном уголке Лос-Анджелеса. Он был построен в 1927 году знаменитым архитектором Артуром Келли. Его Хью Хефнер приобрел в 1971 году за 1,1 миллион долларов США.



Особняк оформлен в готическом стиле



Стены комнат оббиты деревом

Каменный особняк оформлен в готическом стиле. Всего огромный дом насчитывает 29 комнат. На первом этаже расположен главный вход, кухня и большая столовая.









На втором этаже расположены 12 спален

















Также в доме есть студия для съемок, огромный кинотеатр, комната с игровыми автоматами, большая винотека и тренажерный зал.











На территории самого поместья площадью 2,5 гектаров есть несколько бассейнов, спортивных площадок, а также огромный фруктовый сад.







Особое внимание заслуживает знаменитый Грот − искусственная пещера, в которой расположены синие джакузи, водопад, несколько красивых кожаных диванчиков. Именно в этом месте проходило много веселых вечеринок. Также Грот часто используют гости Хефнера для того, чтобы устроить там незабываемые романтические свидания.







Особняк Playboy служит не только вместилищем буйных вечеринок, но и домом для десятков экзотических животных. Более того, это один из немногих особняков, который обладает настоящей лицензией зоопарка. Хефнер обожал птиц, их можно обнаружить повсюду: утки, павлины, попугаи, туканы и даже фламинго! Также здесь можно обнаружить множество настоящих пушистых кроликов и сотни беличьих обезьян, а также других экзотических животных.







Как известно, особняк Playboy славится своими грандиозными вечеринками. Попасть на такое яркое мероприятие можно было только по личному приглашению Хью Хефнера. Обманом пробраться в поместье на вечеринку было невозможно. Основатель Playboy контролировал каждого гостя и, если видел нарушителей, сразу заносил их в «черный список», так что потом попасть на знаменитые вечеринки Хью невозможно. Парадоксально, но по сообщениям многих гостей таких вечеринок, сам Хефнер не очень любил подобные мероприятия. Он предпочитал расслабиться в домашнем халате, пересматривая одни и те же классические фильмы и поедая печенье.





