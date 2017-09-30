Страна получила колоссальный экономический эффект от ЭКСПО

Об итогах международной специализированной выставки, экономическом эффекте рассказал первый зампредседателя правления НК «Астана ЭКСПО 2017» Алишер Пирметов.

Он отметил, что для любой выставки число посетителей и количество посещений - две главные цифры, характеризующие успешность мероприятия. Итоги «Астана Экспо» превзошли все ожидания и прогнозы. Ожидалось, что выставку посетит более 2 млн гостей, в итоге их было около 4 млн. Причем полмиллиона - туристы из 187 стран мира. Если говорить о посещениях объектов ЭКСПО-2017, то прогнозировалось 5 млн посещений, но по факту их было более 33 млн.

"Об успешности выставки нужно говорить на примере турбизнеса Астаны. Благодаря ЭКСПО наши туркомпании поняли, что на въездном или даже внутреннем туризме зарабатывать интереснее, чем на выездном. Теперь они за этот рынок будут сражаться, а это на пользу экономике ", - отметил Пирметов.

Он также напомнил о более чем 50 тыс. созданных и сохраненных рабочих мест в период подготовки и более 20 тыс. в период проведения.

"Назовите мне хотя бы один госпроект, способный похвастаться такими показателями!", - сказал первый зампредседателя правления НК.

Не так давно президент заявил, что ЭКСПО себя окупило. Доход приносила коммерческая деятельность, продажа прав на лицензионную продукцию и на использование товарного знака и т.д. При этом после выставки остались ликвидные активы. Существенную прибыль получила масса компаний, отсюда налоги в бюджет и т.д.

Пирметов отметил, что если думать глобально, опираясь на законы экономики, то страна получила колоссальный экономический эффект. Казахстан в очередной раз показал мировому сообществу свою состоятельность, как современного технологичного и развитого государства, а граждане страны получили возможность познакомиться с разработками в области зеленой энергетики.