Лучший баскетболист NBA стал самым высокооплачиваемым игроком в мире

Расселл Уэстбрук на пять лет продлил контракт с "Оклахомой-Сити Тандер" с зарплатой в $205 миллионов, пишет «Лайф».

Новое соглашение вступит в силу с сезона 2018/2019, а за грядущий MVP-2017, согласно действующему контракту, получит $28 миллионов.

Таким образом, к концу сезона 2022/2023 счёт Уэстбрука увеличится на в $233 миллиона долларов, что делает его самым высокооплачиваемым в лиге.

Напомним, что первым баскетболистом, получившим контракт на $200 миллионов, стал лидер "Голден Стейт" Стеф Карри — руководство чемпиона НБА предложило игроку контракт на 201 миллион длинною в пять лет.

В сезоне 2016/2017 на счету Расселла Уэстбрука в НБА 31,6 очка, 10,4 передачи, а также 10,9 подбора.