Сразу 11 сотрудников столичной полиции осудят за получения взяток

В Астане по инициативе прокуратуры Управление собственной безопасности ДВД Астаны провела оперативные розыскные мероприятия, по результатам которых в отношении 11 сотрудников полиции начаты расследования по ст.366 ч.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (получение взятки) , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.





Расследование в отношении сотрудников полиции проводилось специальными прокурорами столичной прокуратуры, по окончанию которых уголовные дела были направлены в суд.





Приговорами Есильского районного суда №2 за получения взятки на системной основе 9 сотрудников дорожно-патрульной полиции и 2 сотрудника природоохранной полиции ДВД Астаны осуждены по ст.366 ч.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан и им назначены наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки.



