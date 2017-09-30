Как и зачем столичные жители ходили на аукцион Посольства США

Посольство США выставило на территории своей парковки товар, начиная от обогревателей со стартовой ценой в двадцать долларов до автомобилей марки Ford ценой от 500 долларов. Астанчане пришедшие на аукцион через забор приценивались к выставленному товару, пока сотрудники посольства заканчивали подготовку к аукциону. Женщин больше интересовала фурнитура, ну а мужчины по традиции пришли поторговаться за автомобиль, цена которого в разы дешевле, нежели на сайтах по продаже автомобилей , сообщает , сообщает BNews.kz









«У нас есть отдел, который работает со всем имуществом посольства, они ставят среднюю цену на товар, но в то же время цена должна быть привлекательна для клиентов, поэтому мы проводим небольшой анализ. В прошлом году на аукционе мы заработали 20 – 30 тысяч долларов», - сказал пресс – атташе Посольства США в РК Рэн Эльхай. Как отметили организаторы аукциона, торги вызвали не поддельный интерес у горожан и они не рассчитывали на такое количество людей.

«Мы узнали об аукционе буквально позавчера через социальные сети. Сюда пришли ради познания, потому что такие аукционы мы часто видим по телевизору. В принципе, все хорошо, но единственное здесь порядок только на территории Посольства, а за территорией беспорядок. Думаю, это будет для них уроком, а то, там снаружи давка идет», - сказал посетитель аукциона Анатолий Бондарь.









Условия аукциона были весьма просты, каждый желающий мог зарегистрироваться для участия в аукционе, для этого требовался залог в 10000 тенге, который впоследствии при приобретении товара включался в стоимость, если же человек ничего не приобрел на торгах, то получал возврат своего залога. Аукцион шел на повышение цены и каждый шаг повышения составлял 10 долларов для фурнитуры и мебели, а вот шаг повышения цены на авто составил 50 долларов. Победитель аукциона за авто должен внести депозит в размере 500 долларов, а остальное он может оплатить в течение следующей недели.









Мужчин интересовал вопрос о растаможке автомобилей в Казахстане, на что они получили убедительный ответ от организаторов: машины, выставленные на торги, были куплены и растаможены в Казахстане.

Также на торги были выставлены дипломатические автомобили, которые принадлежат правительству США, их выставили для представителей других дипломатических миссий в Казахстане.

«По лотам, мы смотрим машины, там есть интересные авто, посмотрим, что за них хотят, главное узнать, растаможили они ее или нет. Еще есть интерес по мебели, она приходит сюда хорошая, в основном офисная мебель нас интересует», - отметил Бондарь.

Аукцион для Посольства США стал традиционным мероприятием, поскольку он проводится с 1998 года, ежегодно посольство проводит торги осенью и весной. Все деньги, вырученные от продажи имущества посольства, возвращаются в бюджет США.



