Сборная Казахстана официально отстранена от чемпионата мира по тяжелой атлетике

Международная федерация тяжелой атлетики отстранила сборную Казахстана от участия в предстоящем чемпионате мира в Анахайме (США) , сообщает , сообщает Sports.kz со ссылкой на официальный сайт организации.





Также на один год дисквалифицированы сборные Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая, Молдовы, России, Турции и Украины.





Напомним, причиной стали положительные допинг-пробы спортсменов Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.



