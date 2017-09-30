Сборная Казахстана официально отстранена от чемпионата мира по тяжелой атлетике

30 сентября 2017, 21:08

Причиной стали положительные допинг-пробы спортсменов Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.

Международная федерация тяжелой атлетики отстранила сборную Казахстана от участия в предстоящем чемпионате мира в Анахайме (США), сообщает Sports.kz со ссылкой на официальный сайт организации.

Также на один год дисквалифицированы сборные Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая, Молдовы, России, Турции и Украины.

Напомним, причиной стали положительные допинг-пробы спортсменов Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.

Фото: sports.kz

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