Воскресенье в Казахстане обещает быть туманным

На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтов местами сохраняются осадки, лишь на юге и юго-востоке Казахстана ожидается погода без осадков, местами ожидаются усиление ветра и туман. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт КЧС МВД РК.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Жамбылской и Карагандинской областях ночью и утром местами туман.

В Мангыстауской, днем Атырауской и Актюбинской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Алматинской области осадки, усиление ветра юго-западного с переходом на северо-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с, ночью понижение температуры до 1-6 мороза.

В Алматы +11, ясно.

В Астане +8, облачно.

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Фото с сайта fonstola.ru