Караван верблюдов на шымкентской свадьбе побил все рекорды тойского креатива

Наверняка это будет лучшей фишкой сезона в Казахстане.

Свадебные кортежи с вереницами шикарных автомобилей и даже вертолетное сопровождение для Шымкента — пройденный этап, пишет пишет Otyrar.kz





Небольшой отрывок видео с караваном обученных и богато украшенных верблюдов опубликовал на своей страничке в социальных сетях житель Шымкента Адиль Иляев. В комментариях пользователи интернета засомневались в принадлежности видео к Шымкенту и даже предположили, что это Мангыстау, но горожанин стоит на своем.









Напомним, шымкентцы всегда отличались неординарным подходом к организации торжеств. Казалось, что уровень выше вертолетного сопровождения свадебного кортежа уже никому не перепрыгнуть. Вертолет на свадьбе вылился в огромный скандал республиканского масштаба. Отвечать за свои действия пришлось не только участникам кортежа, но и компании, предоставившей вертолет в аренду.











