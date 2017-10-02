Караван верблюдов на шымкентской свадьбе побил все рекорды тойского креатива
2 октября 2017, 09:48
Наверняка это будет лучшей фишкой сезона в Казахстане.
Свадебные кортежи с вереницами шикарных автомобилей и даже вертолетное сопровождение для Шымкента — пройденный этап, пишет Otyrar.kz.
Небольшой отрывок видео с караваном обученных и богато украшенных верблюдов опубликовал на своей страничке в социальных сетях житель Шымкента Адиль Иляев. В комментариях пользователи интернета засомневались в принадлежности видео к Шымкенту и даже предположили, что это Мангыстау, но горожанин стоит на своем.
Напомним, шымкентцы всегда отличались неординарным подходом к организации торжеств. Казалось, что уровень выше вертолетного сопровождения свадебного кортежа уже никому не перепрыгнуть. Вертолет на свадьбе вылился в огромный скандал республиканского масштаба. Отвечать за свои действия пришлось не только участникам кортежа, но и компании, предоставившей вертолет в аренду.
Все закончилось благополучно, свадьба отделалась только штрафом за нарушение правил дорожного движения (пострадали водители). Пилот вертолета, как оказалось, никаких правил не нарушал.
Фото с сайт mediabrest.by
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