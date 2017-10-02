Новый Mercedes-Benz G-Class официально дебютирует в Детройте

Официальная премьера культового внедорожника Mercedes-Benz G-Class нового поколения W464 состоится в начале следующего года, в рамках Международного автосалона в Детройте-2018.

Также портал отмечает, что уже в январе 2018 года дилеры немецкого премиального бренда по всему миру начнут осуществлять приём предварительных заказов на автомобиль, а первые поставки запланированы на конец весны следующего года.





Как отмечает издание, новый внедорожник Mercedes-Benz G-Class в кузове W464 не получит силовой агрегат V12. Таким образом, культовый внедорожник может лишиться модификации G65, которая в настоящее время оснащается 12-цилиндровым мотором.





Сейчас известно, что внедорожник Mercedes-Benz G-Class нового поколения сохранит рамную конструкцию, и окажется на 10 сантиметров шире актуальной модели. Для автомобиля будут доступны опциональные пакеты, благодаря которым у автомобиля будут расширяться внедорожные способности. Например, новый Mercedes-Benz G-Class может получать три блокирующихся дифференциала и понижающий ряд трансмиссии.

Также сейчас известно, что модель Mercedes-Benz G-Class нового поколения получит новый 6-цилиндровый двигатель с наддувом, и независимую переднюю подвеску. Ожидается, что более подробная официальная информация об автомобиле будет рассекречена до конца 2017 года.



