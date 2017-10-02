Защитим детство вместе: экономическая эксплуатация детей вне закона

В настоящее время в большинстве стран детский труд считается формой эксплуатации и признан незаконным. В прошлом детский труд был широко распространён, но после появления и признания концепций безопасности труда и прав детей, области применения детского труда постепенно сократились. Среди видов детского труда, существующих в цивилизованных странах, в том числе и нашей, можно отметить работу детей в кино, театре, эстраде, цирке.





Из международных договоров, ратифицированных Казахстаном, Трудового кодекса, Закона «О правах ребёнка», следует, что каждый ребенок имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии. Причём, дети уже с четырнадцатилетнего возраста вправе по разрешению родителей в свободное от учебы время участвовать в общественно-полезном труде, доступном им по состоянию здоровья и развитию, не наносящем вреда физическому, нравственному и психическому состоянию ребенка, а также имеют право на получение профессии. Это право обеспечивается службой занятости населения и органами местного государственного управления.





К сожалению, в нашей стране не ведется официальная статистика работающих детей, что на наш взгляд, крайне негативно отражается на реализации права детей на свободный труд, создает дополнительные условия для недобросовестных работодателей, позволяя эксплуатировать детей, не заключать с ними трудовые договора, как правило, детский труд намного дешевле труда взрослого человека, ребёнок практически не защищен в трудовых отношениях и, как правило, на практике, вообще бесправен.





По нашему мнению, детский труд следует рассматривать как следствие бедности и низкого уровня развития общества (исключение работающие дети в индустрии кино, эстрады, цирка и.т.п) Одна из основных причин, вынуждающих детей работать состоит в том, что от этого зависит их выживание и выживание их семей. Немаловажную роль играет воля взрослых, которые могут использовать незащищённость детей в своих целях. Также играют роль социальные и культурные традиции, например: мнение о том, что труд способствует формированию характера и развитию навыков детей, традиция преемственности профессии, убеждение в том, что девочки менее нуждаются в образовании, чем мальчики. Вышеуказанные традиции могут быть настолько сильны, что дети, а также и родители могут не осознавать, что детский труд незаконен и противоречит интересам самих детей.





Данный вывод подтверждается статистикой правозащитников и международной организации труда, согласно которой, большинство детей, работающих по всему миру (69 % или около 250 млн. человек)), заняты в сельском хозяйстве -они собирают хлопок, табак, кофе, рис, сахарный тростник и какао. При этом в списке стран, эксплуатирующих детский труд, лидирует Мьянма - чаще всего маленьких работников используют при сборе риса, сахарного тростника и каучука. Среди "лидеров" в использовании детского труда значатся и такие страны, как Сомали, Непал, Афганистан, Пакистан, Шри-Ланка и Северная Корея.





Труд ребёнка должен быть не более чем помощь близким в домашнем хозяйстве, нельзя лишать детей детства. Ни одно государство, общество, независимо от уровня его экономического развития, не должно терпимо относиться к наихудшим формам детского труда. Так как, детский труд подрывает прогресс, именно поэтому важным элементом экономического и социального развития является наша с вами нетерпимость и непринятие детского труда как такового.





Для искоренения детского труда необходимо развивать регионы, улучшать социально-экономическое положение граждан, молодежи, ввести официальную статистику работающих детей, только сообща, мы можем защитить детей от экономической эксплуатации.





Стажер-кандидат в судьи Катон-Карагайского районного суда Т. Сивицкая





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