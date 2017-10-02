В Грузии футбольный вратарь умер перед началом матча

Вратарь футбольного клуба второго по силе дивизиона чемпионата Грузии "Зугдиди" Шота Маминашвили умер перед матчем с командой "ВИТ Джорджия". Трагический случай произошел в городке Мцхета. Спортсмен потерял сознание на разминке и скончался в больнице.





Медицинская бригада, работавшая на матче, пыталась спасти 31-летнего Маминашвили, но вынуждена была отправить голкипера в ближайший госпиталь, сообщает издание " Советский спорт ". Тем не менее, врачи не смогли спасти спортсмена, который умер, не приходя в сознание.





Большую часть своей футбольной карьеры Маминашвили провел в батумском "Динамо", а также в разные годы защищал ворота клубов "Мачахела" и "Шукура". В составе "Зугдиди" голкипер оказался перед началом нынешнего сезона.



