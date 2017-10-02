Будет ли в Казахстане "бабье лето"
2 октября 2017, 15:31
Синоптики озвучили консультативный прогноз погоды на октябрь.
В ближайшие три дня (3-5 октября) в большинстве областей Казахстана с проникновением холодных воздушных масс с полуострова Таймыр ожидается ветреная погода с осадками, которая не обойдет стороной и южные регионов нашей республики, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение РГП "Казгидромет".
В эти дни температура воздуха понизится:
- на севере, востоке и в центре страны ночью до 0…8 мороза, днем до 0…5 тепла.
- на юге и юго-востоке ночью до 3 мороза…5 тепла, днем до 5…13 тепла. Исключение составит западные регионы нашей республики, где с господством антициклона будет преобладать ясная погода без осадков, с температурой воздуха ночью 3 мороза…5 тепла, днем – повышение до 8…16 тепла.
В последующие дни с юго-западными и западными ветрами будет поступать теплый Средиземноморский воздух, который охватит почти всю территорию Казахстана в период 7-10 октября.
Именно в эти дни мы насладимся погожими, теплыми днями, именуемая в народном календаре, как «бабье лето». Днем столбики термометров преодолеют отметку:
- в северной половине +10…+18 градусов;
- в южной половине +20…27 градусов;
- на западе страны комфортная погода с температурой воздуха +18…+23 градусов простоит подольше.
Согласно долгосрочному прогнозу, очередные две волны похолодания с существенным понижением температуры воздуха и установлением временного снежного покрова ожидается в середине и конце месяца.
В результате средняя за месяц температура воздуха ожидается холодной (ниже нормы на 1 градус по Цельсию) в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областях; близкой климатическим значениям – на остальной территории.
Месячное количество осадков предполагается больше нормы на севере Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях; около нормы в Акмолинской, Павлодарской, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, а также в горных и предгорных районах Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях; меньше нормы – на остальной территории
Синоптики уточняют, что консультативный прогноз может претерпеть значительную корректировку по мере изменения синоптической ситуации.
Фото: rostov.press
Автор: Екатерина Ионова
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