Будет ли в Казахстане "бабье лето"

В ближайшие три дня (3-5 октября) в большинстве областей Казахстана с проникновением холодных воздушных масс с полуострова Таймыр ожидается ветреная погода с осадками, которая не обойдет стороной и южные регионов нашей республики , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение РГП "Казгидромет".





В эти дни температура воздуха понизится:





- на севере, востоке и в центре страны ночью до 0…8 мороза, днем до 0…5 тепла.





- на юге и юго-востоке ночью до 3 мороза…5 тепла, днем до 5…13 тепла. Исключение составит западные регионы нашей республики, где с господством антициклона будет преобладать ясная погода без осадков, с температурой воздуха ночью 3 мороза…5 тепла, днем – повышение до 8…16 тепла.





В последующие дни с юго-западными и западными ветрами будет поступать теплый Средиземноморский воздух, который охватит почти всю территорию Казахстана в период 7-10 октября.





Именно в эти дни мы насладимся погожими, теплыми днями, именуемая в народном календаре, как «бабье лето». Днем столбики термометров преодолеют отметку:

- в северной половине +10…+18 градусов;

- в южной половине +20…27 градусов;

- на западе страны комфортная погода с температурой воздуха +18…+23 градусов простоит подольше.





Согласно долгосрочному прогнозу, очередные две волны похолодания с существенным понижением температуры воздуха и установлением временного снежного покрова ожидается в середине и конце месяца.





В результате средняя за месяц температура воздуха ожидается холодной (ниже нормы на 1 градус по Цельсию) в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областях; близкой климатическим значениям – на остальной территории.





Месячное количество осадков предполагается больше нормы на севере Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях; около нормы в Акмолинской, Павлодарской, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, а также в горных и предгорных районах Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях; меньше нормы – на остальной территории





Синоптики уточняют, что консультативный прогноз может претерпеть значительную корректировку по мере изменения синоптической ситуации.





Фото: rostov.press