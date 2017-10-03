Ах, какая женщина: жены самых известных казахстанских боксеров
3 октября 2017, 11:38
Вторые половинки казахстанских боксеров.
Они надежный тыл и крепкая опора известный казахстанских боксеров. Они собирают супругов на сборы, болеют за них на соревнованиях, протирают им ссадины и ушибы, а самое главное делают их дома самым теплым местом на земле, наполненным детским смехом. В материале Zakon.kz вторые половинки казахстанских боксеров.
Супруга Геннадия Головкина – Алина
Геннадий и Алина женаты уже 10 лет. Супруга обеспечила мужу надежный тыл, о чем и говорят его награды, родила сына Вадима, и недавно подарила любимцу казахстанцев дочь.
Жена Ивана Дычко – Марина
Обворожительная Марина стала законной супругой бронзового призера двух олимпиад Ивана Дычно, после игр в Лондоне. Марина родила ивану дочку и продолжила заниматься творчеством. Сегодня она известный в своих кругах дизайнер вязаной одежды и визажист.
Супруга Серика Сапиева – Молдир
1 апреля 2006 года будущий Олимпийский чемпион и депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан создал новую ячейку общества с прекрасной Молдир. В настоящий в семье Сапиевых насчитывается уже трое детей. Это дочери Акку, Алуа и Айсулу.
Жена Марата Мазимбаева – Жанна
Жену Марата Мазимбаева Жанну можно назвать матерью-героиней. Супруга боксера родила ему пятерых детей: четверых дочерей и долгожданного сына, которого назвали Тореханом.
Супруга Данияра Елеусинова – Алина
В 2014 году Олимпийский чемпион Рио Данияр Елеусинов женился на Алине Курбаналиевне. Она стала его верной спутницей, супругой, а затем и матерью его первенца. В 2015 году у молодоженов родился сын Даниэль.
Фото из открытых источников
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