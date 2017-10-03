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Просто мороз по коже: выставка забальзамированных человеческих тел в Женеве

3 октября 2017, 11:49

На изготовление одного пластината требуется около 1500 часов.

В Женеве проходит анатомическая выставка Body Worlds and The Cycle of Life, на которой экспонируются человеческие тела, забальзамированные методом пластинации, который был изобретён немецким анатомом Гюнтером фон Хагенсом в конце 1970-х годов. На изготовление одного пластината требуется около 1500 часов. Все тела были предоставлены анатомическим музеем Body Worlds в Амстердаме, сообщает Fototelegraf.ru.















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