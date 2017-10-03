Просто мороз по коже: выставка забальзамированных человеческих тел в Женеве
3 октября 2017, 11:49
На изготовление одного пластината требуется около 1500 часов.
В Женеве проходит анатомическая выставка Body Worlds and The Cycle of Life, на которой экспонируются человеческие тела, забальзамированные методом пластинации, который был изобретён немецким анатомом Гюнтером фон Хагенсом в конце 1970-х годов. На изготовление одного пластината требуется около 1500 часов. Все тела были предоставлены анатомическим музеем Body Worlds в Амстердаме, сообщает Fototelegraf.ru.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881235-904eff33c886d0775e5fc1c94c4cc921
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...