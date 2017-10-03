Геннадий Головкин поблагодарил Главу государства за поддержку

"И, конечно, у меня столько эмоций было, когда узнал, что Президент смотрит мой поединок в прямом эфире"

Слова благодарности в адрес Президента РК прославленный боксёр высказал в ходе встречи с акимом Карагандинской области, сообщает официальный ресурс акимата.





По словам спортсмена, эта поддержка была особенно необходимой во время принципиального боя с Альваресом.





- В первую очередь хотел поблагодарить Главу нашего государства Нурсултана Абишевича Назарбаева за такую поддержку, теплоту. Думаю, многие смотрели этот бой. И, конечно, у меня столько эмоций было, когда узнал, что Президент смотрит мой поединок в прямом эфире, - сказал Геннадий Головкин. - По-человечески это очень приятно, это гордость. И я думаю, что многие казахстанцы разделяют эту гордость, если наш Президент болеет за спорт.





- Вся страна болела за тебя во главе с нашим Президентом, - подчеркнул Ерлан Кошанов. - Спасибо за то, что прославляешь наш Казахстан, Караганду.





В свою очередь аким области выразил признательность Геннадию Головкину за личный вклад в программу духовной модернизации.





Напомним, чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC, IBO Геннадий Головкин подарил Караганде детскую игровую спортивную площадку. Комплекс обустроен в его родном дворе - в 14-м микрорайоне Майкудука.





Главной темой встречи стало развитие детского спорта в регионе. Боксёр рассказал, что посетил спорткомплекс в Майкудуке, который назвали его именем. Его интересовало, насколько востребован этот объект: какая посещаемость, какие виды спорта предпочитают дети. Геннадий внёс предложения по дальнейшему развитию спортивного объекта.



