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Какие препараты вошли в список лекарств в рамках бесплатной медпомощи на 2018 год

3 октября 2017, 15:02

В список лекарственных средств вошел 661 препарат, в том числе вакцины от брюшного тифа, от вирусного гепатита «В» и т.д.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 22 августа 2017 года утвердил список лекарственных средств, изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, закупаемых у Единого дистрибьютора на 2018 год, сообщает Zakon.kz.

В список лекарственных средств вошел 661 препарат, в том числе вакцины от брюшного тифа, от вирусного гепатита «В», кори, краснухи, туберкулеза, профилактики гриппа, клещевого энцефалита и тд.

Кроме того, утвержден список лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых только для оказания медицинской помощи на амбулаторном уровне, в котором значится 190 препаратов.

В списке изделий медицинского назначения – 288 наименований.

Полностью ознакомиться со списком лекарств можно в данном приказе.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (30 сентября).


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