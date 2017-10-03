Какие препараты вошли в список лекарств в рамках бесплатной медпомощи на 2018 год

В список лекарственных средств вошел 661 препарат, в том числе вакцины от брюшного тифа, от вирусного гепатита «В» и т.д.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 22 августа 2017 года утвердил список лекарственных средств, изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, закупаемых у Единого дистрибьютора на 2018 год, сообщает Zakon.kz.





В список лекарственных средств вошел 661 препарат, в том числе вакцины от брюшного тифа, от вирусного гепатита «В», кори, краснухи, туберкулеза, профилактики гриппа, клещевого энцефалита и тд.





Кроме того, утвержден список лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых только для оказания медицинской помощи на амбулаторном уровне, в котором значится 190 препаратов.





В списке изделий медицинского назначения – 288 наименований.





Полностью ознакомиться со списком лекарств можно в данном приказе.





Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (30 сентября).



