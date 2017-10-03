В Алматы задержали офисных воров из ВКО

Спецоперацию по поимке всех членов преступной группы сотрудники оперативных подразделений ДВД провели накануне. В результате задержаны четверо жителей Восточно-Казахстанской области, каждый из которых ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, в основном – квартирные кражи , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.





«На этот раз, как показывают эпизоды, злоумышленники сменили поле деятельности и стали промышлять исключительно кражами из офисов небольших компаний. Больше всего акцентировали свое преступное внимание на офисах, дислоцированных в бизнес-центрах. Необходимую информацию о компаниях фигуранты собирали с помощью интернета, а затем под видом потенциального клиента или посетителя приходили в приглянувшиеся офисы, а на самом деле осматривались там, изучали расположение камер видеонаблюдения, если таковые имелись, и график работы сотрудников фирмы. Несколько месяцев назад на территории одного лишь Алмалинского района имели место крупные кражи с офисов, расположенных в двух бизнес-центрах. Комплекс оперативных и розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками не только нашего подразделения, но и криминальной полиции районных УВД, свидетельствует: данные кражи – дело рук этой преступной группы», - сообщил подробности разоблаченной спецоперации начальник Управления криминальной полиции ДВД города Алматы подполковник полиции Жанболат Зиадин.





После задержания у них были изъяты две автомашины, приобретенные ими за счет похищенных средств, и сумма около 45 тысяч долларов. На данном этапе расследования уже установлена их причастность к 16 эпизодам хищений из офисных помещений различных компаний. Наверняка, до завершения следствия эта цифра может значительно увеличиться.





Как добавили в полиции, задержанные уже водворены в изолятор временного содержания ДВД. Работа по установлению других вероятных соучастников преступления, а также по поиску и изъятию вещественных доказательств, продолжается.



