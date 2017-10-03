В Казахстане подарки учителям и директору школы считаются взяткой, за которую грозит тюрьма
3 октября 2017, 15:44
По официальному заявлению министра образования РК, любые поборы в школах запрещены.
Известный казахстанский общественный деятель, журналист Марианна Гурина решила предупредить родителей школьников, чего им не следует делать и написала по этому поводу памятку, сообщает Zakon.kz.
Каждый день обращаются люди с похожими вопросами касающимися школ. Решила написать памятку, может быть она поможет в решении каждодневных проблем, с которыми сталкиваются родители.
Что делать, если вас вынуждают платить деньги в школе?
Помните! Конституция Республики Казахстан Статья 30 - гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях. Среднее образование обязательно.
Помните! По официальному заявлению Министра Образования РК, любые поборы в школах запрещены.
Помните! Спонсорские счета и общественные фонды не имеют право на существование! Если родители выразили желание на оказание помощи школе, они могут сделать это, перечислив какую-либо сумму на благотворительный счет, имеющийся в каждом учебном заведении.
В скором времени в каждой школе будут сформированы попечительские советы, которые будут решать проблемы школы самостоятельно. Это не только обеспечение и оснащение школы, это контроль за организацией учебного процесса, санитарных и гигиенических условий пребывания детей, духовного климата коллектива школы.
Помните! Пробное тестирование, инициированное школами, проводится бесплатно. Государство произвело взаиморасчеты с центрами тестирования.
Помните! Все учебники и рабочие тетради для учеников 0, 1, 2, 5, 7 классов выдаются в школах бесплатно, как бесплатны учебники других параллелей.
Помните! Подарки учителям, директору школы, по закону о коррупции в госучреждениях, расцениваются как взятка, за которой следует уголовное наказание.
Что делать, если вас не устраивают результаты обучения ребенка в школе?
Помните! В каждом регионе существуют организации (департаменты, отделы, специалисты) осуществляющие контроль в сфере образования, куда вы можете обратиться и получить консультацию, пригласить представителя, для разъяснения возникшей ситуации.
В городе Алматы «Департамент по контролю в сфере образования». Руководитель – Ермекбаева Гульнара Омирбековна. Телефон доверия - 8(727) 225 1880. Заместитель руководителя Управления образования г. Алматы, курирующая школы – Жалкыбаева Ляззат Ауесхановна - 8 (727) 272-02-86
Думаю, это очень полезная памятка для родителей, я бы посоветовала скопировать, распечатать и повесить у себя дома. У меня у самой есть дети и внуки, в том числе школьники и дочери, невестка часто спрашивают, что делать, если родители решили собрать деньги, давать или нет. Как поступить, если между учеником и учительницей возникло какое-то непонимание, натянутость, если учитель недолюбливает ребенка и занижает ему оценки, куда обращаться и так далее. В этой памятке можно найти ответы на эти злободневные вопросы, спасибо автору разработки.
Торгын Нурсеитова
Фото shopomania.kz
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