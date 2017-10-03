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Сколько времени действительна адресная справка

3 октября 2017, 15:53

Срок действия адресной справки с места жительства законодательством Республики Казахстан не определен.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов в ответ на вопрос на сайте egov разъяснил сроки действия адресной справки, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец спросил, каков период действия адресной справки со дня выдачи порталом электронного правительства, так как различные государственные органы по-разному трактуют срок действия адресной справки со дня его выдачи: от десяти дней до месяца, некоторые органы принимают справки годичной и более давности.

На что министр ответил, что «срок действия адресной справки с места жительства законодательством Республики Казахстан не определен, т.к. все государственные органы имеют доступ к Государственной базе данных «Физические лица» и информацию получают непосредственно из указанной базы данных, в том числе об адресе регистрации физических лиц».

«Учитывая процедуру получения адресной справки, не требующей затрат времени и денег (услуга бесплатная), рекомендую вам получать адресную справку непосредственно в день обращения в орган, истребующий данный документ», - написал К.Касымов в ответе.


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