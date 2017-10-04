Смертельная схватка геккона и ядовитой змеи попала на видео
4 октября 2017, 11:09
Ролик снял житель Бангкока Тонг Фуллер.
В сети опубликованы кадры спасения геккона, на которого напала ядовитая украшенная змея.
Как сообщает Daily Mail, ролик снял житель Бангкока Тонг Фуллер. Сам мужчина решил не вмешиваться в битву пресмыкающихся.
На видео обыкновенная украшенная змея обвивает ящерицу и начинает впрыскивать в нее яд. В какой-то момент геккону удается вырваться из смертельных объятий. Змея пытается атаковать еще раз, но беглец успешно уворачивается от ударов.
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