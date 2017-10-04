Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Смертельная схватка геккона и ядовитой змеи попала на видео

4 октября 2017, 11:09

Ролик снял житель Бангкока Тонг Фуллер.

В сети опубликованы кадры спасения геккона, на которого напала ядовитая украшенная змея.


Как сообщает Daily Mail, ролик снял житель Бангкока Тонг Фуллер. Сам мужчина решил не вмешиваться в битву пресмыкающихся.

На видео обыкновенная украшенная змея обвивает ящерицу и начинает впрыскивать в нее яд. В какой-то момент геккону удается вырваться из смертельных объятий. Змея пытается атаковать еще раз, но беглец успешно уворачивается от ударов.






MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...