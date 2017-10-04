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А.Тугел: Адвокаты готовятся к съезду, а не митингу

4 октября 2017, 11:10

"Съезд адвокатов и митинги — это не одно и то же".

Республиканская коллегия адвокатов планирует 14 октября провести съезд адвокатов, чтобы обсудить законопроект «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», а не подготовку к митингам. Об этом сообщил председатель РКА Ануар Тугел, передает Zakon.kz.

«В ряде СМИ появились сообщения о том, что основной задачей созываемого 14 октября Республиканской коллегией адвокатов Съезда адвокатов является организация митингов в городах Казахстана и принятие мер против разрабатываемого Минюстом законопроекта «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». Такая информация не соответствует действительности», - сказал он.

При этом А.Тугел отметил, что съезд адвокатов и митинги — это не одно и то же.

«Митинги - это крайняя мера, и сегодня она не является оправданной. Адвокаты всегда были вне политики, стояли в первую очередь на службе справедливости и закона. Основная миссия адвоката — отстаивать свою позицию, опираясь на правовые нормы. Поэтому никаких политических вопросов на повестке Съезда не стоит», - подчеркнул глава РКА.

По его словам, адвокатура не разрабатывает меры против разрабатываемого Минюстом законопроекта.

«Мы признаем необходимость реформ в сфере оказания правовой помощи и принимаем активное участие в этих реформах. В то же время у нас имеются принципиальные разногласия по ряду основных позиций, изложенных в проекте закона, и мы будем их отстаивать в цивилизованном процессе. К сожалению, приходится признать, что данный процесс на текущий момент далек от совершенства», - заметил он.

А.Тугел подчеркнул, что задача Съезда — не противопоставить адвокатов государству, а продемонстрировать единство адвокатуры в оценке основных положений реформы, заявить о намерении отстаивать данные позиции.

«Хотелось бы, чтобы журналисты были корректнее в своих оценках и обращались за достоверной информацией в пресс-службу РКА», - заключил он.
Фото: mln.kz

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