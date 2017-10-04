Тряхнул стариной: пожилой водитель спровоцировал массовое ДТП в Алматы

В Алматы на ул.Бокейханова произошло ДТП с участием нескольких авто , передает , передает Zakon.kz





Как рассказали очевидцы - участники дорожного движения, водитель автомобиля Renault двигался в южном направлении по ул.Бокейханова с грубыми нарушениями ПДД. Впереди ехала бетономешалка Scania. Ее водитель остановился перед пешеходным переходом, пропуская людей. А водитель Renault решил объехать остановившуюся машину по встречной полосе, и в итоге совершил касательное столкновение со встречной BMW 3 серии. В которую затем врезался двигавшийся следом автомобиль Kia.





В результате ДТП пострадали пассажиры из BMW и Kia. К слову, за рулем Renault находился пожилой мужчина, который не пострадал.





Из-за аварии движение по ул.Бокейханова было парализовано.















