Тряхнул стариной: пожилой водитель спровоцировал массовое ДТП в Алматы
4 октября 2017, 12:42
Столкнулись 4 машины.
В Алматы на ул.Бокейханова произошло ДТП с участием нескольких авто, передает Zakon.kz.
Как рассказали очевидцы - участники дорожного движения, водитель автомобиля Renault двигался в южном направлении по ул.Бокейханова с грубыми нарушениями ПДД. Впереди ехала бетономешалка Scania. Ее водитель остановился перед пешеходным переходом, пропуская людей. А водитель Renault решил объехать остановившуюся машину по встречной полосе, и в итоге совершил касательное столкновение со встречной BMW 3 серии. В которую затем врезался двигавшийся следом автомобиль Kia.
В результате ДТП пострадали пассажиры из BMW и Kia. К слову, за рулем Renault находился пожилой мужчина, который не пострадал.
Из-за аварии движение по ул.Бокейханова было парализовано.
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