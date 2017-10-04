Иностранные компании, постоянно работающие в Казахстане, должны самостоятельно зарегистрироваться и уплачивать налоги

Департамент государственных доходов по г. Алматы напоминает, что самостоятельное применение положений международных договоров налоговыми агентами при выплате доходов юридическим лицам-нерезидентам осуществляется в порядке специальной главы Налогового кодекса.

В случае, если нерезидент оказывает услуги или выполняет работы на территории Республики Казахстан, то для самостоятельного применения ставок налога, предусмотренных международным договором, налоговому агенту необходимо определить факт образования нерезидентом постоянного учреждения в Казахстане.

Для этого нерезидент наряду с документом, подтверждающим резидентство, предоставляет налоговому агенту нотариально засвидетельствованные копии документов, предусмотренные статьей 212 Налогового кодекса.

Налоговый агент на основе представленных документов и договора (контракта) на оказание услуг или выполнение работ определяет факт образования нерезидентом постоянного учреждения в рамках такого договора (контракта) и связанных проектов при их наличии.

В случае, если деятельность юридического лица-нерезидента приводит к образованию постоянного учреждения в Казахстане, то налоговый агент не вправе применить положения международного договора в части освобождения доходов нерезидентов в Республике Казахстан.

Кроме того, если такой нерезидент не зарегистрировался в налоговых органах в качестве налогоплательщика, то доходы, получаемые от деятельности через постоянное учреждение, подлежат обложению корпоративным подоходным налогом (КПН) у источника выплаты (то есть, удерживаются налоговым агентом) без осуществления вычетов по ставке 20%.

В случае, если нерезидент зарегистрировался с нарушением сроков, установленных налоговым законодательством, то в первоначально представляемой отчетности он обязан отразить объекты обложения и исчислить соответствующие налоги за период, начиная с даты образования постоянного учреждения до даты его регистрации в налоговом органе.

При этом в отдельных случаях нерезидент, осуществляющей деятельность через постоянное учреждение, исчисляет подоходный налог в ретроспективном порядке, начиная с даты образования постоянного учреждения, и представляет декларацию по КПН.

Согласно установленным нормам, совокупный годовой доход юридического лица-нерезидента от осуществления деятельности в Казахстане через постоянное учреждение составляют доходы полученные (подлежащие получению) с даты начала осуществления деятельности в Казахстане.

ДГД по г. Алматы во избежание неправомерных действий лицами, выплачивающими доходы нерезидентам, напоминает о недопущении самостоятельного освобождения от налогообложения доходов нерезидентов в случае признания у нерезидентов постоянного учреждения.