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Еще одно массовое ДТП произошло под Алматы

4 октября 2017, 15:35

Пострадал один человек.

На Кульджинке под Алматы произошло ДТП с участием трех машин, передает корреспондент Zakon.kz.

Со слов очевидцев, на трассе Алматы - Кокпек - Коктал автомобиль марки BMW 5 серии двигался в сторону Талгара. По неизвестной причине машину занесло и она оказалась на встречной полосе, где столкнулась с Opel Vectra. Последний откинуло в попутную Mazda 323.

В результате ДТП пострадала пассажирка Opel, ее госпитализировали.




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