Еще одно массовое ДТП произошло под Алматы
4 октября 2017, 15:35
Пострадал один человек.
На Кульджинке под Алматы произошло ДТП с участием трех машин, передает корреспондент Zakon.kz.
Со слов очевидцев, на трассе Алматы - Кокпек - Коктал автомобиль марки BMW 5 серии двигался в сторону Талгара. По неизвестной причине машину занесло и она оказалась на встречной полосе, где столкнулась с Opel Vectra. Последний откинуло в попутную Mazda 323.
В результате ДТП пострадала пассажирка Opel, ее госпитализировали.
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