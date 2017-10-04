Еще одно массовое ДТП произошло под Алматы

Пострадал один человек.

На Кульджинке под Алматы произошло ДТП с участием трех машин , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Со слов очевидцев, на трассе Алматы - Кокпек - Коктал автомобиль марки BMW 5 серии двигался в сторону Талгара. По неизвестной причине машину занесло и она оказалась на встречной полосе, где столкнулась с Opel Vectra. Последний откинуло в попутную Mazda 323.





В результате ДТП пострадала пассажирка Opel, ее госпитализировали.











